Арестованные активы основателя «Русагро» Мошковича превысили 6,7 млрд рублей

В Москве суд арестовал активы основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и связанных с ним лиц. Общая сумма заблокированных банковских счетов и другого имущества превысила 6,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Судебные постановления об аресте уже вступили в законную силу. Таким образом, деньги и активы фигурантов дела теперь находятся под полным контролем государства.
Ранее Мосгорсуд оставил под стражей в СИЗО самого Вадима Мошковича и бывшего генерального директора компании Максима Басова. Обоих обвиняют в мошенничестве и получении взятки.
По версии следствия, российский миллиардер Вадим Мошкович причастен к мошенничеству в особо крупном размере. Кроме того, ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями.