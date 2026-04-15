Жительницы Львова пытались отбить мужчину от сотрудников ТЦК

Группа женщин во Львове напала на военнослужащих территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и пыталась отбить задержанного уклониста, сообщили в ТЦК Львовской области.
По данным военкомата, инцидент произошел 15 апреля на улице Владимира Великого во Львове.
«Гражданин, который был нарушителем воинского учета, пытался избежать своего долга по защите государства. На помощь ему пришли “сознательные” гражданки, нападая на военнослужащих ТЦК и полицию», — говорится в сообщении областного ТЦК в соцсети.
Военкомы сообщили, что мужчину все же удалось доставить в ТЦК, затем его отправят в учебный центр и на передовую.
По данным украинских СМИ, военкомов пытались остановить женщины, среди которых были в том числе пенсионерки. Сообщается, что между ними и военкомами произошла массовая драка.
Ранее украинская полиция сообщила, что в стране зафиксирован рекордный рост случаев нападений граждан на сотрудников территориальных центров комплектования — в 2025 году число стычек военкомов с украинцами выросло втрое — со 118 до 341. При этом в первые месяцы текущего года уже поставлен очередной рекорд — порядка 35 случаев ежемесячно.