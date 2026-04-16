Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге появятся новые троллейбусы большого класса

СПб ГУП «Горэлектротранс» планирует обновить троллейбусный парк.

Источник: Комсомольская правда

В Северной столице появятся новые троллейбусы большого класса. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Горэлектротранс» объявило о планах по обновлению троллейбусного парка. В рамках этого проекта предприятие намерено взять в лизинг 86 троллейбусов большого класса. Об этом стало известно с сайта госзакупок.

— Все троллейбусы должны быть низкопольными. Это решение обусловлено необходимостью обеспечения удобства доступа для всех категорий пассажиров, включая людей с ограниченными возможностями, — сказано в документации тендера.

Каждый из троллейбусов рассчитан на перевозку более 80 пассажиров. Начальная стоимость контракта составляет 3 665 466 180 рублей. Поставку всех 86 троллейбусов планируется осуществить в несколько этапов до 21 декабря 2026 года.

Напомним, ранее стало известно, что вторую часть Невского проспекта отремонтируют за 202 млн рублей в 2026 году.