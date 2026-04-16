В Петербурге появятся новые троллейбусы большого класса

В Северной столице появятся новые троллейбусы большого класса. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Горэлектротранс» объявило о планах по обновлению троллейбусного парка. В рамках этого проекта предприятие намерено взять в лизинг 86 троллейбусов большого класса. Об этом стало известно с сайта госзакупок.
— Все троллейбусы должны быть низкопольными. Это решение обусловлено необходимостью обеспечения удобства доступа для всех категорий пассажиров, включая людей с ограниченными возможностями, — сказано в документации тендера.
Каждый из троллейбусов рассчитан на перевозку более 80 пассажиров. Начальная стоимость контракта составляет 3 665 466 180 рублей. Поставку всех 86 троллейбусов планируется осуществить в несколько этапов до 21 декабря 2026 года.
