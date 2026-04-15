В России изменят порядок формирования больничных: кого это затронет

Министерство здравоохранения России утвердило новые правила оформления и расчёта больничных листов. Теперь процедура стала проще и удобнее для многих категорий граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Родители, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, смогут сохранить право на пособие. Это возможно, даже если в этот период они работают у другого работодателя. Такое изменение даёт больше возможностей совмещать декрет с дополнительным заработком без потери выплат.
Самозанятые граждане тоже получили право на оформление листка нетрудоспособности. Раньше такой возможности у них не было.
При этом с 1 июля 2026 года в России изменится порядок назначения больничных и декретных пособий. Социальный фонд сможет рассчитывать выплаты самостоятельно, без участия работодателя.
В Госдуме пояснили, что с указанной даты в расчёт будут включать данные о периодах, которые засчитываются в страховой стаж для больничных и декретных. Также учтут сведения о ранее выплаченных пособиях.