Диетолог Гарсез назвала фрукты и овощи союзниками крепкого сна

Диетолог Марсела Гарсез посоветовала есть фрукты и овощи в течение дня для крепкого сна.

Источник: Аргументы и факты

По мнению диетолога Марселы Гарсез, в холодильнике у любого человека найдутся продукты, способствующие более качественному ночному сну. В беседе с изданием Terra специалист указала на двух главных помощников в этом деле.

Гарсез объяснила, что регулярное употребление овощей и фруктов в течение дня благоприятно сказывается на засыпании. Присутствующие в них углеводы, как отметила врач, улучшают усвоение мозгом триптофана — аминокислоты, критически важной для выработки мелатонина.

Также диетолог рекомендовала воздерживаться от плотных приемов пищи непосредственно перед отдыхом, так как они могут вызвать желудочный дискомфорт и нарушить сон. Не менее важен и баланс в потреблении жидкости: как недостаток воды в организме, так и её избыток перед сном негативно влияют на его качество.

Ранее ученые рассказали о влиянии хлеба на набор веса.