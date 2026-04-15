Диетолог Гарсез назвала фрукты и овощи союзниками крепкого сна

По мнению диетолога Марселы Гарсез, в холодильнике у любого человека найдутся продукты, способствующие более качественному ночному сну. В беседе с изданием Terra специалист указала на двух главных помощников в этом деле.
Гарсез объяснила, что регулярное употребление овощей и фруктов в течение дня благоприятно сказывается на засыпании. Присутствующие в них углеводы, как отметила врач, улучшают усвоение мозгом триптофана — аминокислоты, критически важной для выработки мелатонина.
Также диетолог рекомендовала воздерживаться от плотных приемов пищи непосредственно перед отдыхом, так как они могут вызвать желудочный дискомфорт и нарушить сон. Не менее важен и баланс в потреблении жидкости: как недостаток воды в организме, так и её избыток перед сном негативно влияют на его качество.
