В центре Петербурга расцвела первая сакура

В самом сердце Петербурга зацвела сакура. Первые розовые бутоны распустились в саду Дружбы. Несмотря на дождливую погоду, прохожие останавливаются, чтобы запечатлеть нежные розовые лепестки на фото. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.
— Сад Дружбы был создан в 2003 году в честь 300-летия города. Он расположен на Литейном проспекте, рядом с домом 15. Это место не только для любования природой, но и для знакомства с культурными символами Китая. Здесь можно увидеть пагоду, каменный фонарь и «Стену девяти драконов», — рассказали в пресс-службе комитета.
Хотя сакура чаще ассоциируется с Японией, в Китае ее цветение также символизирует праздник весны и возрождения, что делает сад Дружбы еще более особенным местом, где переплетаются культуры и традиции.
