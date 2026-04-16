В центре Петербурга расцвела первая сакура

— Сад Дружбы был создан в 2003 году в честь 300-летия города. Он расположен на Литейном проспекте, рядом с домом 15. Это место не только для любования природой, но и для знакомства с культурными символами Китая. Здесь можно увидеть пагоду, каменный фонарь и «Стену девяти драконов», — рассказали в пресс-службе комитета.