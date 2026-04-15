Стало известно рабочее название фильма-приквела к сериалу «Игра престолов»

Фильм-приквел к популярному сериалу «Игра престолов» получил рабочее название. Как сообщает издание Variety, теперь проект называется «Игра престолов: Завоевание Эйгона».
Работу над приквелом к сериалу ведет медиакомпания Warner Bros. Discovery. Предполагается, что картина будет рассказывать об истории основателя династии Таргариенов Эйгоне I, который является одним из персонажей оригинального сериала и серии романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина.
При этом издание уточняет, что рабочее название фильма может поменяться в последующие месяцы или годы.
Ранее KP.RU сообщал, что ставший культовым сериал «Игра престолов» уже получил несколько продолжений в формате приквелов «Дом дракона» и «Рыцарь Семи Королевств».