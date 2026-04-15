«Торпедо» выиграло у «Металлурга» четвёртый матч ¼ финала чемпионата КХЛ

Через 14 секунд после начала третьего периода интригу возродил Владислав Фирстов, у которого в этот день родилась дочь. Наш 10-й номер переиграл вратаря Александра Смолина эффектным броском из-под ноги — 1:2. Результативные передачи сделали Максим Летунов и Сергей Гончарук. Локальный успех воодушевил волжан, и вскоре они провели хорошее большинство. Егор Виноградов из выгодного положения бросил в Смолина, а вот Алексей Кручинин на 47-й минуте при выходе один на один с голкипером «выстрелил» безупречно. Шайбу Кручинину подарил в своей зоне защитник «Металлурга» Александр Сиряцкий. На исходе основного времени очень близка к победе была «Магнитка»: её защитник Валерий Орехов угодил шайбой в крестовину. При счёте 2:2 соперники ушли в овертайм.