«Торпедо» выиграло у «Металлурга» четвёртый матч ¼ финала чемпионата КХЛ

15 апреля в «Нагорном» нижегородцы одолели магнитогорцев в овертайме — 3:2. Предыдущие результаты — 3:4, 1:4 (в Челябинской области) и 2:4 (в столице Приволжья).
В среду при счёте 0:3 в серии до четырёх побед торпедовцы не имели права на осечку. Чтобы встряхнуть команду, тренерский штаб пошёл на перестановки в звеньях. Стартовый состав выглядел так: Костин (Шугаев в запасе); Сизов (А) — Конюшков (А), Шавин — Летунов — Фирстов; Нарделла — Науменков, Принс — Ткачёв (К) — Атанасов; Журавлёв — Силаев, Гераськин — Кручинин — Гараев; Бойков, Виноградов — Свищёв — Яремчук, Гончарук.
Хозяева площадки вчистую проиграли первый период. Плюс был лишь в том, что он закончился с минимальным преимуществом гостей. Оставленный на пятачке без присмотра форвард Александр Петунин открыл счёт на 4-й минуте, после чего уральцы имели немало шансов увеличить свой перевес. Соотношение бросков в створ по итогам этой трети матча — 4:14.
Затем на табло остановились цифры 20.57: в этот момент счёт стал 0:2. Цель поразил защитник Артём Минулин. Магнитогорцы продолжали контролировать ход игры, а в действиях нижегородцев была заметна безысходность.
Через 14 секунд после начала третьего периода интригу возродил Владислав Фирстов, у которого в этот день родилась дочь. Наш 10-й номер переиграл вратаря Александра Смолина эффектным броском из-под ноги — 1:2. Результативные передачи сделали Максим Летунов и Сергей Гончарук. Локальный успех воодушевил волжан, и вскоре они провели хорошее большинство. Егор Виноградов из выгодного положения бросил в Смолина, а вот Алексей Кручинин на 47-й минуте при выходе один на один с голкипером «выстрелил» безупречно. Шайбу Кручинину подарил в своей зоне защитник «Металлурга» Александр Сиряцкий. На исходе основного времени очень близка к победе была «Магнитка»: её защитник Валерий Орехов угодил шайбой в крестовину. При счёте 2:2 соперники ушли в овертайм.
В первом дополнительном периоде решающим стало удаление форварда «сталеваров» Руслана Исхакова, который сфолил на Кирилле Свищёве. Наши хоккеисты реализовали численное преимущество за 3 минуты 37 секунд до конца этого овертайма. Победу своим броском принёс Виноградов, Егору ассистировали Роберт Нарделла и Владимир Ткачёв.
Общее соотношение бросков в створ — 30:42, «Металлург» оторвался за счёт первого периода. В овертайме было 8:6 в пользу «Торпедо».
17 апреля соперники сойдутся в Магнитогорске. Если понадобится шестой матч, то он будет 19-го числа в Нижнем Новгороде.