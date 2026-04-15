Гинеколог Илюхина назвала пять самых вредных туалетных привычек

Врач-гинеколог Татьяна Илюхина сообщила, что даже ежедневные естественные процессы могут привести к негативным последствиям для организма. В своем Telegram-канале специалист обозначила пять основных ошибок, которые люди часто допускают в уборной.
На первом месте, по мнению Илюхиной, находится практика посещать туалет «про запас», без реальной необходимости. «Привычка ходить в туалет без реального позыва формирует условный рефлекс. Со временем мочевой пузырь начинает просить чаще, даже когда это не нужно, — нарушается нормальный режим мочеиспускания», — уточнила она.
Второй рискованной привычкой является продолжительное сидение на унитазе, которое способно ослабить мышцы тазовой диафрагмы. Как отметила врач, нормальное мочеиспускание занимает около 5−10 секунд, а процесс дефекации не должен превышать пяти минут.
Еще одной ошибкой она назвала чрезмерное натуживание и нефизиологичную позу. Для комфортного опорожнения кишечника Илюхина советует ставить ноги на небольшую скамеечку, чтобы колени оказались выше таза, и слегка наклонять корпус вперед.
Кроме того, специалист рекомендовала избегать мочеиспускания «на весу», не садясь на сиденье.
«В этом положении мышцы напрягаются, повышается давление и сопротивление — мочевой пузырь опорожняется не полностью», — пояснила гинеколог. В завершение она добавила, что вредной является и привычка долго сдерживать позывы, поскольку это приводит к излишней нагрузке на всю мочевыделительную систему.
