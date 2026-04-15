Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стример попал в больницу после передозировки во время трансляции

Американский стример Clavicular был экстренно госпитализирован в Майами после ухудшения состояния во время прямой трансляции.

Американский стример Clavicular был экстренно госпитализирован в Майами после ухудшения состояния во время прямой трансляции. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным источников, инцидент произошел в ресторане, откуда его команда оперативно вывела блогера и доставила в медицинское учреждение. Очевидцы отмечали выраженную слабость: стримера вынесли на руках, после чего он с трудом передвигался самостоятельно.

Позже стало известно, что в больнице ему потребовалась кислородная поддержка. На следующий день стример сообщил подписчикам, что уже выписан и находится дома. Он допустил, что причиной ухудшения самочувствия могли стать вещества, которые он использовал.

Инцидент произошел непосредственно во время эфира: речь стримера стала замедленной, а поведение дезориентированным. После резкого ухудшения состояния трансляция была прервана, а присутствующие обратились за медицинской помощью. Записи диспетчерских служб подтверждают вызов к 20-летнему мужчине с подозрением на передозировку.

Находившийся рядом блогер Androgenic сообщил, что состояние стримера ухудшилось в течение нескольких секунд, после чего было принято решение срочно доставить его в больницу.

По мнению специалистов, подобные инциденты в прямом эфире поднимают вопросы о безопасности стримеров и контроле за состоянием здоровья во время публичных трансляций, где давление аудитории и длительное пребывание в онлайне могут усугублять риски для самочувствия участников.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

