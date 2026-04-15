Турецкие профсоюзы объявили о забастовке из-за инцидентов со стрельбой в школах

АНКАРА, 15 апреля. /ТАСС/. Турецкие профсоюзы работников системы образования приняли решение о трехдневной забастовке в связи с последними инцидентами со стрельбой в школах страны. Соответствующее решение обнародовал ряд профессиональных объединений учителей Турции.
Объединение E? itim-?? заявило, что «объявляет забастовку 15, 16 и 17 апреля, ради права на жизнь детей и безопасности работников сферы образования». Еще один союз работников образования T? rk E? itim-Sen «16−17 апреля 2026 года проведет забастовку во всех школах и учебных заведениях». Также профсоюз «потребовал, чтобы министерство национального образования объявило на этой неделе национальный день траура, закрыв школы по всей стране».
Свои предложения, требования и претензии властям выразили в общей сложности восемь профсоюзных организаций работников учебных заведений. Часть из них намерена бастовать до конца рабочей недели, некоторые проведут митинги в городах. Профсоюзы требуют от властей принятия действенных мер по обеспечению безопасности в школах и объявления национального траура.
Ранее ученик восьмого класса средней школы города Кахраманмараш устроил стрельбу в учебном заведении. Он принес к школу пять единиц оружия и семь магазинов с патронами. Девять человек погибли, в их числе восемь учащихся и преподаватель, 13 ранены. Сам нападавший скончался.
14 апреля стрельба произошла в лицее в провинции Шанлыурфа. Там бывший ученик открыл огонь по находящимся в учебном заведении людям. 16 человек получили ранения. Нападавший также скончался.