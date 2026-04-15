Министра войны США хотят отправить в отставку: Хегсета обвиняют в целом ряде преступлений

Представители Демократической партии в американском Конгрессе намерены внести резолюцию об импичменте министру войны США Питу Хегсету. Они подготовили шесть статей обвинения, пишет Axios со ссылкой на свои источники.
Демократы утверждают, что Пит Хегсет начал незаконную войну против Ирана и тем самым подверг опасности американских военных. Также они обвиняют его в нарушении законов при ударах по гражданским объектам и халатном обращении с секретной информацией.
По мнению демократов, глава Пентагона мешал Конгрессу осуществлять надзор за военным ведомством. Также считается, что он злоупотреблял властью и использовал армию в политических целях.
Издание отмечает, что шансы на успех у этой инициативы крайне малы. Обе палаты Конгресса контролируют республиканцы, которые вряд ли поддержат резолюцию.
Ещё в начале апреля стало известно, что конгрессвумен-демократ Яссамин Ансари инициировала процедуру импичмента Пита Хегсета. Его обвинили в безрассудстве и целом ряде преступлений.