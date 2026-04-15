«Современник» встречает 70-летие с часами, книгой, Палехом и 4 премьерами

70-летию «Современника» посвящен и увесистый том «Безумство храбрых», написанный бывшим завлитом театра на Чистопрудном, 19 Евгенией Кузнецовой. Чуть позже обещают и аудиовариант, который будет записан молодыми актерами театра. А пока печатную книгу и уникальные авторские открытки, созданные молодыми дизайнерами, уже могут купить все желающие, пришедшие на спектакль в «Современник».