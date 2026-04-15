«Современник» встречает 70-летие с часами, книгой, Палехом и 4 премьерами

Подготовка к круглой дате заняла не один месяц. К 70-летию прославленной сцены на петергофском заводе «Ракета» выпущены эксклюзивные часы, в циферблате которых «зашифрована» дата основания театра — 1956. Над уникальным дизайном часовых дел мастера трудились вместе с «Современником».
Художники старейшего в России художественного промысла Палех создали лаковые панно, оригинально отразившие богатую историю театра и его создателей.
70-летию «Современника» посвящен и увесистый том «Безумство храбрых», написанный бывшим завлитом театра на Чистопрудном, 19 Евгенией Кузнецовой. Чуть позже обещают и аудиовариант, который будет записан молодыми актерами театра. А пока печатную книгу и уникальные авторские открытки, созданные молодыми дизайнерами, уже могут купить все желающие, пришедшие на спектакль в «Современник».
Минувшим вечером, к слову, и постановку давали особенную. Как и выставка на бульваре рядом с театром, спектакль «Единомышленники» посвящен семи создателям «Современника»: Олегу Ефремову, Галине Волчек, Олегу Табакову, Лилии Толмачевой, Евгению Евстигнееву, Игорю Кваше и Виктору Сергачеву.
Сегодня утром худрук Театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков посетил с коллегами Новодевичье кладбище, где покоятся их учителя, предшественники. В марте на здании «Табакерки» была установлена мемориальная доска в память об Олеге Павловиче.
Мимо «Современника» теперь ходит трамвай, в котором актеры театра рассказывают о его истории. А на Другой сцене недавно открылась фотовыставка летописца театра Юрия Роста, который продолжает фиксировать события легендарной сцены и его «жителей».
Сейчас здесь одномоментно, как выразился Владимир Львович, репетируются сразу четыре новых спектакля. Но и это еще не все проекты к 70-летию театра. Весь юбилейный сезон проходит под девизом «Счастье быть современником».