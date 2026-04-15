В больницах Мурома остаются более 100 пациентов после вспышки инфекции

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 100 человек госпитализированы в Муроме Владимирской области после вспышки острой кишечной инфекции, амбулаторную помощь получили более 470 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«По данным Минздрава региона, с 7 апреля пострадали 580 человек, в том числе 259 детей. Амбулаторная помощь оказана 471 человеку, из них 204 ребенка, госпитализировано 109 пациентов. Выписано из стационара 48 человек, среди которых 27 детей», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, более 460 человек вакцинированы против вирусного гепатита А. Более 130 детей получили фаги — это естественные враги бактерий, которые помогают бороться с ними. На месте ЧС работают 30 выездных бригад скорой помощи.