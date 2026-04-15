РАО: для исполнения песен Пугачёвой не нужно её разрешение

В Российское авторское общество заявили, что исполнение песен из репертуара Алла Пугачёва не требует её личного согласия. В организации пояснили, что авторские права на большинство композиций принадлежат их создателям композиторам и поэтам.
В РАО напомнили, что значительная часть известных произведений была написана профессиональными авторами, среди которых Леонид Дербенёв, Илья Резник, Раймонд Паулс, Владимир Шаинский, Александр Зацепин и Марк Минков. Поэтому вопросы исполнения регулируются через правообладателей самих авторов или их наследников.
В организации подчеркнули, что действующее законодательство уже позволяет другим артистам записывать и исполнять такие произведения при получении соответствующих разрешений, и дополнительных изменений в правовой базе не требуется.
При этом в РАО допустили, что в случае возможных ограничений со стороны исполнителя могут обсуждаться альтернативные механизмы регулирования, включая использование принудительной лицензии, аналогичной практике в патентном праве.
Ранее глава Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой передать популярные песни другим исполнителям, однако в профессиональном сообществе выразили сомнения в реализуемости подобных предложений.
Эксперты музыкальной индустрии отмечают, что ключевым элементом остается соблюдение лицензионных договоров и авторских прав, поскольку публичное исполнение и запись произведений требуют урегулирования с правообладателями через договоры или коллективные системы управления правами, такие как РАО.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!