Столичные изобретатели представили новый модернизированный ударный дрон «Скворец-В2»

Столичные изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили новый модернизированный ударный дрон «Скворец-В2». «Вечерня Москва» узнала у разработчиков подробности.
Модернизированная версия одного из самых массовых беспилотников «Скворец-В2» получила свое название, потому что имеет два видеопередатчика. Это сделали для того, чтобы оператор не терял картинку под воздействием РЭБ. Если одну частоту начинают «глушить» или забивать помехами, пилот просто переключается на запасной канал и продолжает полет.
— Это еще один способ обходить вражеские средства радиоэлектронной борьбы, — отмечает представитель Кулибин-клуба Народного фронта Глеб Самойлов (фамилия изменена по просьбе героя. — «ВМ»). — Дрон отлично работает как сам по себе, так и с дроном-ретранслятором. Он применяется на передовой достаточно давно и очень хорошо себя зарекомендовал.
Бойцы уже неоднократно уничтожали с его помощью вражескую технику. Дальность полета «Скворца» составляет 20−25 километров. Помимо радиоканального дистанционного управления дрон способен работать и через оптоволокно.
— Никакое радиоподавление не страшно для дронов «Скворец-Опто». Они управляются по оптоволокну, дальность — до 20 километров, полезная нагрузка — 3,3 килограмма, — говорит представитель компании-производителя Антон Белозеров.
Он отмечает, что первая партия «Скворец-Опто» уже отправилась к бойцам на передовую. Помимо «Скворцов» столичные разработчики представили и специальный дрон-перехватчик, который сильно разгружает наши средства ПВО благодаря полноценной работе с радарами.
— Изделие выходит в район перехвата и корректируется с помощью радара. Как только дрон оказался в нужной точке, производится дистанционный подрыв, расстояние поражения составляет около 4−5 метров, — рассказывает Антон Белозеров. — В дроне используется направленный боеприпас для нанесения точечного урона и минимизации ущерба окружению.
Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств противодействия врагу.