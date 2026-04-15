Демократы проиграли республиканцам: в США проголосовали против предложения о прекращении войны в Иране

Сенат Конгресса США отклонил резолюцию о прекращении войны в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Американские законодатели вновь проголосовали по предложенной демократами резолюции о прекращении войны в Иране. Сенат Конгресса Соединенных Штатов отклонил мирное предложение.

Так, документ поддержали 47 законодателей. Против резолюции о прекращении войны с Ираном высказались 52 человека. Среди них демократ Джон Феттерман. Остальные члены Демократической партии проголосовали за принятие документа.

Республиканцы, в большинстве, не поддержали инициативу. В поддержку резолюции выступил только политик Рэнд Пол.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил о завершении операции против Ирана. Однако он не пояснил, что ждет народ исламской республики. Президент США также не уведомил о судьбе Ормузского пролива. В Тегеране не делали официальных заявлений о прекращении конфликта с Вашингтоном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше