Демократы проиграли республиканцам: в США проголосовали против предложения о прекращении войны в Иране

Американские законодатели вновь проголосовали по предложенной демократами резолюции о прекращении войны в Иране. Сенат Конгресса Соединенных Штатов отклонил мирное предложение.
Так, документ поддержали 47 законодателей. Против резолюции о прекращении войны с Ираном высказались 52 человека. Среди них демократ Джон Феттерман. Остальные члены Демократической партии проголосовали за принятие документа.
Республиканцы, в большинстве, не поддержали инициативу. В поддержку резолюции выступил только политик Рэнд Пол.