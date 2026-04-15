Меню на 100 баллов: как питаться школьнику при подготовке к ЕГЭ

Профессор Турчанинов: подготовиться к ЕГЭ школьникам поможет правильный рацион.

Источник: Комсомольская правда

Верно подобранный рацион поможет сохранить концентрацию и улучшить память в период подготовки к экзаменам. Среди необходимых выпускникам продуктов — рыба, орехи и ягоды, об этом заявил в беседе с aif.ru доктор медицинских наук, профессор Денис Турчанинов.

— Для долгосрочной поддержки памяти и работы мозга важны черника и голубика — они содержат фитонутриенты, улучшающие кровоснабжение клеток мозга. Регулярное употребление этих ягод может заметно повысить когнитивные способности. Также полезна рыба: омега 3 кислоты — это для мозга доказанный положительный эффект, — отметил врач.

Доктор также призвал регулярно употреблять грецкие орехи и пить воду, так как обезвоживание снижает концентрацию внимания и скорость реакции. Простая вода предпочтительнее газировки. Кроме того следует отказаться от фастфуда, жареной свинины и салатов с майонезом.

«Москва 24» отметила, что рацион одиннадцатиклассников должен быть полноценным, чтобы у организма оставались сила и энергия для борьбы со стрессом и усвоения информации. Стоит употреблять достаточное количество полиненасыщенных жиров, которые содержатся в морской рыбе.