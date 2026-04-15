Зеленский: Пять стран НАТО согласились на новые взносы для ВСУ

Пять стран согласились на новые взносы в программу PUR — инициативу НАТО по закупке вооружений для Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 15 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
— Подтверждено решение о новых взносах в программу PUR от пяти партнеров, — написал Зеленский.
По его словам, выделить средства согласились Литва, Эстония, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. Также Великобритания продолжит поставку беспилотников, а Канада поддержит оборонные направления республики, передает Lenta.ru.
15 апреля Министерство обороны Великобритании сообщило, что планирует поставить Украине примерно 120 тысяч беспилотников в 2026 году.
В Bloomberg считают, что деньги Украины, предназначенные на ведение боевых действий, могут закончиться уже в июне 2026 года. Собеседники агентства подчеркнули, что Киеву срочно необходимо продолжение финансирования от западных союзников.
14 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон предложил Евросоюзу самостоятельно решать вопрос с закупкой оружия для нужд Киева. Вэнс подчеркнул, что считает остановку прямых поставок американского вооружения Украине одним из главных достижений нынешней администрации, и добавил, что испытывает гордость за это решение.