Россиянам дали советы по защите от сезонной аллергии

Весна в самом разгаре, и вместе с теплыми деньками и первыми цветами начался сезон поллиноза. Это аллергия на пыльцу растений, которая вызывает проблемы с дыханием, насморк и покраснение глаз. Как защититься от пыльцы, сообщила aif.ru аллерголог-иммунолог Виктория Черных.
— В период цветения лучше носить солнцезащитные очки, надевать кепку, шляпу или платок, чтобы на лице и волосах оседало меньше пыльцы. Дополнительно можно использовать назальные фильтры перед выходом на улицу: они помещаются прямо в ноздри и предотвращают попадание аллергенов на слизистую, — советует доктор.
Дома же следует сразу менять одежду и принимать душ. Квартиру проветривать не стоит, особенно во время ветра, однако, можно использовать кондиционер.
Телеканал «Царьград» рекомендовал определить персональный сезон аллергии. Понимание, какая именно пыльца вызывает реакцию организма и когда наступает ее активная фаза, позволяет заранее принимать профилактические меры и планировать медикаментозное лечение. Прием антигистаминных препаратов следует начинать заблаговременно. Кроме того, стоит в правильно обустроить жилое пространство, чтобы минимизировать влияние пыльцы.