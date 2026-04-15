Напомнить людям вокруг о героях

Один из них — «Бессмертный полк» на стадионе. Это прекрасная возможность для спортивных сообществ присоединиться к этой акции. Автопробеги — это тоже популярный формат. В этом году мы предлагаем прокладывать маршруты по небольшим населенным пунктам. Ведь не везде бывают праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, однако вполне возможно создать их своими руками: остановиться в таком месте, спеть патриотические песни, почитать стихи и возложить цветы к мемориалам.
Отдельно хочется отметить такой формат, как «Бессмертный полк на одежде». Он очень удобен тем, что необязательно куда-то идти специально, можно заниматься своими обычными делами.
Сегодня также очень важны социальные сети. В них сидят все. Можно заменить свою аватарку на странице на фото своего героя, опубликовать пост с краткой информацией о нем.
Не нужно выбирать только какой-то один формат из тех, которые мы предлагаем. Ваше активное участие — это напоминание людям вокруг об их героях, участниках Великой Отечественной войны.