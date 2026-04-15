Терапевт назвал симптомы опасной болезни, заразиться которой можно через царапину

Ранее «Известия» сообщили, что ученые провели масштабное исследование, в результате которого выяснили, что кошки значительно чаще являются переносчиками опасных для человека заболеваний, чем это считалось раньше. Царапины от кошачьих когтей могут вызвать воспаление и лихорадку, а в некоторых случаях даже смерть. При этом котята являются переносчиками бактерий чаще, чем взрослые особи.