Терапевт назвал симптомы опасной болезни, заразиться которой можно через царапину

Обычная царапина может стать причиной заражения, если ее нанесла кошка. Дело в том, что на когтях животных, в некоторых случаях, размножаются особые бактерии, об этом рассказал «РИАМО» врач-терапевт Максим Лавров.
— На когтях и в слюне внешне здоровых кошек может обитать бактерия бартонелла, которая вызывает фелиноз. При заражении на месте ранки образуется плотный красный узелок, а спустя пару недель воспаляются лимфоузлы. Иногда бактерия агрессивно поражает печень, глаза и нервную систему, требуя длительного курса антибиотиков, — отметил медик.
По словам эксперта, защититься поможет правильная обработка царапины: категорически нельзя выдавливать кровь или плотно заклеивать ранку пластырем.
Ранее «Известия» сообщили, что ученые провели масштабное исследование, в результате которого выяснили, что кошки значительно чаще являются переносчиками опасных для человека заболеваний, чем это считалось раньше. Царапины от кошачьих когтей могут вызвать воспаление и лихорадку, а в некоторых случаях даже смерть. При этом котята являются переносчиками бактерий чаще, чем взрослые особи.