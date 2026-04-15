Аллерголог Полякова: в период цветения деревьев мед и фрукты усиливают аллергию

В период цветения определенные продукты способны усилить проявления аллергии на пыльцу. Аллерголог-иммунолог Наира Полякова назвала эти продукты и посоветовала отказаться от них в сложный период.
Если не следить за диетой, то иммунная система ошибочно принимает эту пищу за один и тот же аллерген и запускает реакцию, что приводит к усилению зуда, чихания, насморка и дискомфорта в полости рта. Так возникает перекрестная аллергия.
Чаще всего весной аллергикам стоит быть осторожными с косточковыми фруктами — яблоками, вишней, черешней, сливами, персиками, а также манго и киви. Кроме того, в период цветения рекомендуется ограничить употребление свежих корнеплодов, таких как свекла, редис и репа, а также арахиса, сои и орехов, пишет Lenta.ru.
В этом же списке оказался мед. В зависимости от места сбора и содержания пыльцы деревьев этот продукт может спровоцировать сильное обострение аллергии. Аллергикам следует с осторожностью относиться к его употреблению.
В беседе с aif.ru врач-аллерголог-иммунолог Наталья Нечепоренко также отметила, что главные виновники ранневесенней аллергии — вовсе не пыльца, а то, что скрывалось под снегом всю зиму. При таянии снега в воздух попадают: дорожные реагенты, пыль, сажа, выхлопные частицы, остатки прошлогодней растительности, продукты жизнедеятельности животных.
Аллергия на пыльцу березы — одна из самых частых форм сезонного поллиноза, а ее симптомы легко спутать с затянувшейся простудой. Чаще всего симптомы напоминают затянувшуюся простуду: появляются насморк, частое чихание, заложенность и зуд в носу, покраснение глаз и слезотечение, кашель. У некоторых пациентов возникают одышка, ощущение нехватки воздуха, а в более тяжелых случаях — приступы удушья рассказала в беседе с RT врач Ольга Уланкина.