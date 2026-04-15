Диетолог рассказала, как выбрать масло для жарки

Жареная пища содержит много калорий из-за масла, в котором она готовится, а кроме того, при нагреве масла образуются опасные канцерогены. О том, какое масло брать для жарки, чтобы снизить риск, сообщила изданию aif.ru диетолог Юлия Зинченко.
— Во-первых, у масла должна быть высокая точка дымления (точка дымления — это температура, при которой масло начинает дымиться). Во-вторых, оно обязательно должно быть рафинированное и дезодорированное, — говорит эксперт.
Специалист посоветовала жарить на оливковом, подсолнечном или кокосовом масле. А вот сливочное масло и сало не подойдут — из-за высокого содержания насыщенных жиров.
360.ru подчеркнул, что любой жир при длительном нагревании окисляется и выделяет вредные вещества. Поджаристая корочка раздражающе действует на слизистую оболочку желудка и кишечника. Одним из самых относительно безопасных для жарки масел можно назвать топленое масло гхи.