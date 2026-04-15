Москвичка разместила на сайте интим-услуг фото в нацистской фуражке и попала под суд

Московский суд вынес решение об аресте девушки, которая разместила в сети своё фото с нацистской атрибутикой. Правоохранительные органы расценили это как административное правонарушение.
Девушка сфотографировалась в фуражке с нацистской символикой и разместила это изображение в своей анкете на сайте интим-услуг. Протокол был составлен по статье КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», информирует РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Под арестом девушка проведёт 13 суток.
Тем временем шесть человек оштрафовали в Ярославле за демонстрацию нацистской символики, это произошло во время концерта под названием «Похороны зимы».
Также сообщалось, что мировой суд в Москве выписал крупный штраф жителю столицы за нацистскую символику на личной странице в соцсети. Мужчина разместил в открытом доступе 12 запрещенных изображений, теперь он должен заплатить штраф в 360 тысяч рублей.
Ранее в Сочи 35-летнего уроженца Коми привлекли к административной ответственности за нацистскую символику в аккаунте мессенджера. Выяснилось также, что в другом приложении мужчина оставлял комментарии, дискредитирующие использование Вооруженных сил России.