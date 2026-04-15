США готовят крупную кампанию против Ирана: на Западе предрекли эскалацию конфликта

Экс-подполковник Дэвис счёл перемирие США и Ирана затишьем перед бурей.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти готовятся к проведению более масштабной военной кампании в Иране. Временное перемирие является затишьем перед крупной бурей. Так заявил отставной подполковник США Дэниел Дэвис в соцсети Х.

Эксперт считает, что продления перемирия не будет. По его словам, Вашингтон намерен добиться от Тегерана согласия на все условия американской стороны. Однако за шесть недель войны Белому дому так и не удалось этого достичь, добавил экс-подполковник.

«США готовятся к крупномасштабной и концентрированной бомбардировочной кампании. Несмотря на разговоры о мирном урегулировании, вещественные доказательства показывают, что мы наращиваем силы в регионе», — проанализировал Дэниел Дэвис.

Американский лидер Дональд Трамп не рассматривает возможность продления перемирия с Ираном, подтвердил журналист ABC Джонатан Карл. Президент США пообещал миру «два удивительных дня». По его словам, конфликт с Ираном закончится «так или иначе».

