Деньги для хунты рано или поздно найдут

Всплеск восторга в Киеве по поводу победы Петера Мадьяра утих, когда стало понятно, что обещанные 90 миллиардов евро, выделение которых тормозил Виктор Орбан, уже завтра дыру в украинском бюджете не заткнут. По некоторым данным, киевскому режиму в ближайшие два года необходимо примерно 140 миллиардов.

Крупный кредит от имени ЕС был обещан после того, как выяснилось, что конфисковать на прокорм Киева наши активы в Бельгии выйдет ЕС, как говорится, себе дороже. Потому 30 миллиардов предполагалось выделить на госаппарат, а 60 — потратить на военное оснащение ВСУ.

Деньги должны были бы уже поступить на киевские счета и в карманы команды Зеленского, но вето наложил Орбан. И вот представитель Еврокомиссии сначала заявил, что средства придут во второй половине года. А потом скорректировал сроки — до конца второго квартала.

А ведь еще надо распределить такое бремя среди «коалиции желающих платить», учитывая, что Чехия, Венгрия и Словакия платить не хотят. Получить одобрение парламентов, поскольку отвечать страны будут своими бюджетами в случае, если бандеровцы откажутся возвращать деньги. А они откажутся.

Словом, учитывая, что для верхушки Европейского союза идеологические интересы доминируют над экономическими, деньги для хунты рано или поздно найдут. Но скорее поздно.

Узнать больше по теме
Биография Петера Мадьяра
Петер Мадьяр — венгерский политик и общественный деятель, получивший широкую известность в 2026 году после победы на парламентских выборах Венгрии. Его фигура долгое время была заметной в оппозиционной повестке страны: детали биографии Мадьяра — в этом материале.
