Крупный кредит от имени ЕС был обещан после того, как выяснилось, что конфисковать на прокорм Киева наши активы в Бельгии выйдет ЕС, как говорится, себе дороже. Потому 30 миллиардов предполагалось выделить на госаппарат, а 60 — потратить на военное оснащение ВСУ.
Деньги должны были бы уже поступить на киевские счета и в карманы команды Зеленского, но вето наложил Орбан. И вот представитель Еврокомиссии сначала заявил, что средства придут во второй половине года. А потом скорректировал сроки — до конца второго квартала.
А ведь еще надо распределить такое бремя среди «коалиции желающих платить», учитывая, что Чехия, Венгрия и Словакия платить не хотят. Получить одобрение парламентов, поскольку отвечать страны будут своими бюджетами в случае, если бандеровцы откажутся возвращать деньги. А они откажутся.
Словом, учитывая, что для верхушки Европейского союза идеологические интересы доминируют над экономическими, деньги для хунты рано или поздно найдут. Но скорее поздно.