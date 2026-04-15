Снег в апреле с характером: какая погода в Хабаровском крае 16 апреля

Весна в Хабаровском крае идёт не строем, а как умеет — где-то уже почти май, а где-то ещё честный март.
В Хабаровске утро началось с 0°, ощущается как −5°. Днём воздух прогреется до +14°, но с подвохом — ожидается дождь со снегом. Весна у нас сегодня с характером: тепло даёт, но не бесплатно.
В Комсомольске-на-Амуре прохладнее и спокойнее: около −3° утром и до +10° днём. Осадков не ждут, но облака плотно закроют небо.
В Советской Гавани — свежо и почти по-морскому сдержанно. Утром −4°, ощущается как −7°, днём до +10° и без осадков. Воздух прозрачный, ветер лёгкий — но тепло пока осторожное, без лишней щедрости.
На севере весна идёт медленно, почти упрямо. В Охотске утром до −10°, днём всего +3° и возможен мокрый снег. В Чумикане около −5° утром и до 0° днём — с перспективой лёгкого снега к ночи.
Юг края живёт по своим правилам. В Бикине — до +16° с небольшими дождями, во Вяземском — до +17°, тоже с осадками. Здесь весна уже на пороге, но грязные ботинки — её неизбежный спутник.
Николаевск-на-Амуре держится в холодной середине: около −9° утром и до +5° днём, преимущественно без осадков, но с прохладным ветром.
Общая картина проста и честна: край просыпается неравномерно. Где-то уже слышен апрель, где-то ещё держится зима. И это, если подумать, даже правильно — слишком резкие перемены у нас не любят.
Так что сегодня главный совет стар как мир: одеваться слоями и не верить утреннему солнцу на слово.