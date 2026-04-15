На Горьковском водохранилище ввели нерестовый запрет на вылов рыбы

С 15 апреля на Горьковском водохранилище, во впадающих в него реках и всех озерах Нижегородской области начали действовать сезонные ограничения на рыбную ловлю. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона. Меры направлены на сохранение рыбных запасов в период нереста и продлятся до 16 июня включительно.
В период действия запрета любительская рыбалка разрешена только с берега вне нерестовых участков. Рыбакам разрешается использовать исключительно одну поплавочную или донную удочку с количеством крючков не более двух. При этом ловля на спиннинг повсеместно запрещена, а суточная норма вылова на одного человека ограничена 5 килограммами.
За нарушение правил рыболовства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штрафы для граждан могут достигать 5 000 рублей с конфискацией лодок и снастей. В случае незаконной добычи биоресурсов в крупных размерах нарушителям грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее сообщалось, что запрет на рыбалку вводится с 10 апреля на Чебоксарском водохранилище.