На Горьковском водохранилище ввели нерестовый запрет на вылов рыбы

С 15 апреля на Горьковском водохранилище, во впадающих в него реках и всех озерах Нижегородской области начали действовать сезонные ограничения на рыбную ловлю. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона. Меры направлены на сохранение рыбных запасов в период нереста и продлятся до 16 июня включительно.