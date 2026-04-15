Пересильд и Миронов сыграли в благотворительном спектакле в Театре Наций

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Благотворительный показ спектакля «Рассказы Шукшина» с участием Юлии Пересильд и Евгения Миронова состоялся на основной сцене Театра Наций в Москве. В постановке приняли участие ведущие артисты театра, передает корреспондент ТАСС.
Спектакль основан на произведениях Василия Шукшина, среди которых «Сапожки», «Микроскоп», «Срезал», «Степкина любовь» и другие рассказы.
В постановке задействованы Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Юлия Свежакова, Павел Акимкин, Наталья Ноздрина, Александр Гришин, Александр Новин и другие актеры. Сценография выполнена в минималистичном стиле: на сцене расположены деревянные лавки, а фоном служит стена из фотографий жителей села Сростки — родины писателя.
О спектакле.
Постановка объединяет отдельные рассказы Шукшина в единое сценическое повествование, раскрывающее характеры и судьбы героев через лаконичные актерские работы и визуальные образы, отсылающие к реальной деревенской жизни.
Мероприятие прошло в рамках благотворительной программы фонда «Семья вместе», направленной на поддержку семей с детьми, проходящими длительное лечение вдали от дома.
Гость показа, депутат Государственной думы Татьяна Ларионова отметила в беседе с журналистами, что благодаря таким инициативам удается привлекать внимание к помощи семьям. «Благодаря этому спектаклю мы можем сделать еще один шаг к поддержке родителей и детей, оказавшихся в трудной ситуации. Я хорошо помню, как еще до появления таких домов родители, приезжая с детьми на лечение, были вынуждены снимать жилье и сталкивались с серьезными трудностями. Когда появляется возможность жить рядом, в теплом и поддерживающем пространстве, где ребенок может быть вместе с родителями, это принципиально меняет ситуацию», — подчеркнула она.
Ключевым проектом фонда являются семейные дома, где родители могут жить рядом с детьми во время лечения. Один из таких домов уже более 10 лет работает в Казани, еще один планируется открыть в Москве в 2026 году.