Пинчук: игроки «Динамо» знали, что Квартальнов будет работать на матче в Казани

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты минского «Динамо» знали, что главный тренер команды Дмитрий Квартальнов не покинет свой пост перед четвертым матчем серии ¼ финала Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса». Об этом журналистам рассказал нападающий «Динамо» Виталий Пинчук.
Во вторник Telegram-канал «Хоккейные сливки» сообщил, что руководство «Динамо» приняло решение отправить Квартальнова в отставку. Позже в клубе опровергли эту информацию.
«Мы-то прекрасно знали, что он остается», — сказал Пинчук.
«Динамо» уступило со счетом 2:3 в четвертом матче и завершило сезон. В конце второго периода судьи отменили два гола Пинчука.
«Засчитай хотя бы один гол, игра сложилась бы по-другому. В первом случае я наступил на шайбу, упал. Хотел клюшкой ударить, но по шайбе попал ногой. Во втором не думал, что отменят. Играли во всей серии хорошо, моментами не реализовывали свои возможности, во втором матче не дотерпели», — описал он те моменты.
Контракт Пинчука с «Динамо» истечет в конце мая. «Пока посмотрим, времени еще несколько месяцев», — рассказал он о своем будущем.