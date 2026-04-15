Депутат Нилов: за принуждение к субботнику работодателям грозит штраф

Работодатель не имеет права заставлять сотрудников участвовать в субботниках или других мероприятиях в нерабочее время. Об этом напомнил в беседе с изданием «Абзац» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
— Любое запугивание, давление, шантаж — все это выходит за рамки Трудового кодекса, и за это могут наступить правовые последствия. Как минимум административный штраф. Поэтому субботник — дело добровольное, — объяснил депутат.
Он добавил, что, даже если сотрудники согласны выйти на субботник, работодатель обязан позаботиться об их безопасности, так как будет отвечать за любую травму или несчастный случай в коллективе.
Как отметил KP.RU, термин «субботник» не закреплен в российском законодательстве. Под ним традиционно понимают общественно полезные мероприятия в нерабочие дни. Однако участие сотрудника обязательно только при соответствующем условии в должностной инструкции.