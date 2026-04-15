Осуждённый на 7 лет экс-супруг Лерчек пообещал бороться за свободу: адвокаты опубликовали его обращение

Экс-супруг блогера Лерчек Чекалин в своем обращении пообещал бороться за свободу.

Источник: Комсомольская правда

Суд огласил приговор бывшему мужу блогерши Лерчек Артему Чекалину. Он проведет в колонии 7 лет. До объявления приговора Артем Чекалин записал видеообращение. Адвокаты блогера опубликовали соответствующую запись в Telegram-канале.

В обращении Артем Чекалин пообещал бороться за свободу и предъявить суду доказательства своей невиновности. Он подчеркнул, что не признаёт совершенного преступления. Блогер отметил, что до последнего верил в справедливость.

«Я согласен, я не спорю, что оптимизировал налоги. И я считаю, что, во-первых, я их выплатил и сделал все для этого. Я заплатил в два с половиной раза больше, чем недоплатил», — поделился Артем Чекалин.

Перед оглашением приговора блогер объяснил своим детям, что может уже не вернуться домой. Он сообщил, что его семье сейчас приходится нелегко.

