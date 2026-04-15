Кнутов: у Ирана есть возможность потопить флот США в Ормузском проливе

Венный эксперт ответил, смогут ли США долго блокировать пролив у берегов Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Военный эксперт Юрий Кнутов ответил, как Иран может ответить США на блокаду Ормузского пролива. Тегеран может использовать подводные и надводные катера, беспилотники, мины и противокорабельные ракеты против американских кораблей.

По мнению эксперта, у Тегерана достаточно ресурсов для проведения освободительной операции.

— Если американцы туда сунутся, то корабли могут быть потоплены. У США только один вариант — пытаться договориться с Ираном, — полагает Кнутов в беседе с aif.ru.

Операция по блокированию Ормузского пролива началась 13 апреля. За последние сутки пролив прошли более 20 судов.

Пока ситуация остается напряженной. Кнутов полагает, что на этом фоне может начаться торг: Вашингтон способен заинтересовать Тегеран снятием всех санкций. Но не факт, что эти обещания будут реализованы в последствии.

Эксперт приводит аналогичный пример: в прошлом раунде переговоров были достигнуты предварительные соглашения, что США останутся контролировать обогащение урана на территории Ирана, но следовать дальнейшим договоренностям никто не стал — по территории Ирана был нанесен новый удар.

— Это указывает на то, что при подписании каких-то соглашений верить США полностью нельзя, — подытожил Кнутов.

Через Ормузский пролив проходит до 30 процентов всей морской нефти и газа. Стоит его заблокировать, и мировая экономика встает на дыбы, цены летят в стратосферу. Но пока американские авианосцы сосредоточены у берегов Ирана и Израиля, китайцы спокойно договариваются с Тайванем как минимум о союзе в плане совместного использования Тайваньского пролива, пишет Царьград.

Ранее израильские СМИ сообщали, что Турция не исключает вмешательство в конфликт, но в Анкаре опровергли эти сообщения. Несмотря на то, что Вашингтон и Тегеран сейчас находятся на стадии переговоров, говорить о скором завершении конфликта пока еще рано, пишет «Газета.Ru».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше