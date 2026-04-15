Россиян предупредили об опасной дачной инфекции

Любителям пожарить шашлык на природе или на даче следует помнить о риске заражения геморрагической лихорадкой. Это опасное заболевание, переносчиками которого являются мыши, передает издание «Абзац» со ссылкой на Роспотребнадзор.
— В ряде регионов возможна активизация заболеваемости весной. Инфицирование геморрагической лихорадкой в большинстве случаев связано с пребыванием в лесу, на садово-дачных участках, — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что всплеск инфицирования может возникнуть из-за снежной зимы — мыши прячутся под снежным покровом от холодов, что увеличивают популяцию грызунов.
KP.RU рекомендовал для безопасной расконсервации дачи нужно надеть резиновые перчатки, на ноги — резиновые сапоги, плотные хозяйственные перчатки, а еще лучше — резиновые перчатки поверх хлопчато-бумажных. Органы дыхания защитить даже не медицинской маской, а респиратором — только он гарантированно не пропустит вирусы.