Невролог перечислила продукты, необходимые для здоровья мозга

Здоровье мозга, особенно в пожилом возрасте, зависит от питания. Какие продукты следует употреблять, чтобы защититься от болезни Паркинсона, сообщила aif.ru врач-невролог Асарат Комбарова.
— Отдавайте предпочтение продуктам, богатым антиоксидантами: ягоды, фрукты, овощи, орехи, а также специи. Они помогают защищать клетки мозга от повреждений, — посоветовала доктор.
Специалист также рекомендует пить чай и кофе: исследования подтверждают, что кофеин помогает защищать нервные клетки от повреждений. Однако увлекаться напитками не стоит: злоупотребление кофе может повысить давление, что вредно для сердца и сосудов.
360.ru рассказал, что одним из важнейших условий для нормальной работы мозга является его полноценное снабжение кислородом. Кислород поступает к органам с кровью, а мозг получает питание через две крупные артерии. Поэтому крайне важно поддерживать здоровье сосудов.