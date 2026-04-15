Психолог объяснила, как общение с умной колонкой влияет на развитие ребенка

Общение с умной колонкой может негативно сказаться на развитии ребенка, если будет подменять родителей: отвечать на вопросы, рассказывать сказку или успокаивать. Об этом заявила в беседе с корреспондентом RuNews24.ru психолог Анна Гусева.
— Ребенку для развития нужны три вещи: эмоциональный контакт — он формируется через взгляд, прикосновение, интонацию. А еще отзеркаливание — ребенок учится понимать себя через реакции взрослого, и присутствие — не физическое, а ментальное. ИИ не может дать ни одного из этих трех, и дети, выросшие с ИИ, не учатся эмоциональному контакту, — считает эксперт.
Специалист добавила, что общение с ИИ все же возможно в детском возрасте, однако, взаимодействия с колонкой не должно занимать больше времени, чем проведенное с родителями.
KP.RU отметил, что популярность умных колонок среди детей требует повышенного внимания к рискам. Главными угрозами названы сбор личных данных для целевой рекламы и доступ к неподходящему контенту, например, музыке с ненормативной лексикой или тревожным новостям. Решением этих проблем как раз и станут детский режим и отключение персонализации.