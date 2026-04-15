Психолог объяснила, как общение с умной колонкой влияет на развитие ребенка

— Ребенку для развития нужны три вещи: эмоциональный контакт — он формируется через взгляд, прикосновение, интонацию. А еще отзеркаливание — ребенок учится понимать себя через реакции взрослого, и присутствие — не физическое, а ментальное. ИИ не может дать ни одного из этих трех, и дети, выросшие с ИИ, не учатся эмоциональному контакту, — считает эксперт.