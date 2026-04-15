Потерявшаяся в грушевом саду китаянка провела без еды пять дней и осталась жива

В Китае спасли 87-летнюю женщину, которая потерялась в грушевом саду и провела там четыре ночи и пять дней без еды и воды. Об этом в среду, 15 апреля, сообщило издание Sohu.
Пенсионерка пропала 8 апреля в районе Фаншань, когда уехала одна на велорикше из поселка Чангоу под Пекином. Семья сначала искала женщину самостоятельно, а затем обратилась в полицию. К операции подключились местные правоохранители, спасатели и волонтеры.
Женщину нашли спустя 4,5 дня поисков. Ее доставили в отделение неотложной помощи, а на следующий день перевели в обычную палату. Врачи сообщили, что обследование не выявило серьезных осложнений, сейчас ее состояние стабильное.
Пользователи соцсетей назвали чудом то, что пожилая женщина смогла выдержать столько времени без воды и еды и осталась жива, говорится в сообщении.
