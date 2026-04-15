История макаки Панча с плюшевой мамой повторилась в мексиканском зоопарке

Местные ветеринары пояснили, что инстинкт Юдзи обнимать мягкую спутницу связан с возрастной потребностью животного в безопасности. В этом возрасте, по словам специалистов, вся защита для обезьян исходит именно от матери, поэтому поведение детёныша абсолютно естественно. Он просто ищет тепло и опору, которых его лишили.
Маленькая Юдзи с плюшевой игрушкой. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Zoologico Guadalajara.
Напомним, Панч прославился после видео, где детёныш макаки всюду таскает с собой плюшевого орангутана, заменяющего ему мать. С февраля его выпустили в стаю, и кадры, где отвергнутый сородичами Панч бежит к игрушке за утешением, растрогали тысячи людей по всему миру. Ранее Такаси Ясунага рассказал, что стычки Панча с другими обезьянами являются уроками жизни, а в основном малыш почти всегда живёт в мире и покое.
