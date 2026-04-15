В Карабудахкентском районе Дагестана нет новых случаев заражения питьевой водой

Всех пациентов с острой кишечной инфекцией выписали из больницы.

МАХАЧКАЛА, 15 апреля. /ТАСС/. Жители Карабудахкентского района Дагестана больше не обращались за помощью к медикам с признаками острой кишечной инфекции после употребления некачественной питьевой воды, где ранее с симптомами отравления в медучреждение обратились более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Все пациенты, поступавшие ранее с острой кишечной инфекцией, выписаны из Карабудахкентской ЦРБ. Новых случаев обращения в районе не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что врачи проводят активную профилактическую работу с населением, разъясняют правила безопасности и ведут иммунизацию.

«Во всей республике проводится вакцинация подлежащего контингента против вирусного гепатита А. Привито уже более 14 тыс. человек, в том числе более 5,5 тыс. детей. Интести-бактериофаг с профилактической целью получили более 4,5 тыс. человек, из них более 2 тыс. — дети», — отметили в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что с признаками острой кишечной инфекции в больницу Карабудахкентского района обратились более 100 человек. У госпитализированных диагностировали ротавирусную инфекцию. Директор районного водоканала задержан по уголовному делу о ненадлежащем обеспечении жителей муниципалитета питьевой водой, что повлекло за собой массовое отравление граждан.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
