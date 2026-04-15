«Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Футболисты английского «Арсенала» сыграли вничью с португальским «Спортингом» со счетом 0:0 в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вышли в полуфинал турнира. Встреча прошла в Лондоне.
Первая игра состоялась на прошлой неделе в Лиссабоне завершилась победой «Арсенала» со счетом 1:0.
В полуфинале английская команда сыграет с испанским «Атлетико». Первый матч пройдет 29 апреля в Мадриде, ответный — 5 мая в Лондоне.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. Действующим победителем турнира является французский «Пари Сен-Жермен», который в решающем матче разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.
Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.Читать дальше