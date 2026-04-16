Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам после турнира претенденток

Вот и закончился турнир. Спасибо большое всем за поддержку! Ваши сообщения и вера в меня очень ценны! Турнир закончился не совсем так, как хотелось бы, но я рада, что смогла собраться во втором круге и выйти в лидеры, хотя и с предпоследнего места. Немного не повезло, но я вернусь сильнее.