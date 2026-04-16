Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам после турнира претенденток

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в Telegram-канале подвела итоги выступления на турнире претенденток 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

22-летняя спортсменка заняла второе место в общем зачете, уступив лишь индианке Вайшали Рамешбабу, которая оказалась сильнее на 0,5 балла.

Вот и закончился турнир. Спасибо большое всем за поддержку! Ваши сообщения и вера в меня очень ценны! Турнир закончился не совсем так, как хотелось бы, но я рада, что смогла собраться во втором круге и выйти в лидеры, хотя и с предпоследнего места. Немного не повезло, но я вернусь сильнее.

Асаубаева стала первой представительницей Казахстана на турнире претенденток. Историческое выступление принесло ей внушительную сумму призовых.