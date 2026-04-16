«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с ПСЖ

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Футболисты германской «Баварии» одержали победу над испанским «Реалом» со счетом 4:3 в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вышли в полуфинал турнира. Встреча прошла в Мюнхене.
Забитыми мячами в составе «Баварии» отметились Александар Павлович (6-я минута), Гарри Кейн (38), Луис Диас (89) и Майкл Олисе (90+4). У «Реала» отличились Арда Гюлер (1, 29) и Килиан Мбаппе (42). На 86-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Эдуардо Камавинга.
Первый матч состоялся в Мадриде и завершился победой «Баварии» со счетом 2:1. В полуфинале команда из Германии сыграет с французским «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Первый матч пройдет 28 апреля в Париже, ответный — 6 мая в Мюнхене.