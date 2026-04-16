«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с ПСЖ

Первый матч состоялся в Мадриде и завершился победой «Баварии» со счетом 2:1. В полуфинале команда из Германии сыграет с французским «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Первый матч пройдет 28 апреля в Париже, ответный — 6 мая в Мюнхене.