Что можно и нельзя делать в день Никиты Водопола 16 апреля на праздник Водяного

Православная церковь 16 апреля вспоминает святого Никиту Исповедника. В народе отмечают день Никиты Водопола. Все дело в том, что с 16 апреля начинал таять снег. Вместе с тем есть еще одно название — день Водяного.
Что нельзя делать 16 апреля.
Не рекомендуется проливать воду. Подобное могло обернуться совершением большой ошибки. После проведенной уборки в доме не стоит выливать воду. А еще нельзя резко ставить чашку или стакан на стол.
Что можно делать 16 апреля.
По традиции, в указанную дату старались задобрить Водяного. К примеру, рыбаки лили масло в воду, чтобы был большой улов. А еще в воду бросали кашу и хлеб.
Согласно приметам, северный ветер указывает на дождливые дни. Если же идет дождь, то неустойчивая погода сохранится до конца весны.
