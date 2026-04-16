Что можно и нельзя делать в день Никиты Водопола 16 апреля на праздник Водяного

Узнали приметы и запреты на 16 апреля, когда отмечают день Никиты Водопола.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 16 апреля вспоминает святого Никиту Исповедника. В народе отмечают день Никиты Водопола. Все дело в том, что с 16 апреля начинал таять снег. Вместе с тем есть еще одно название — день Водяного.

Что нельзя делать 16 апреля.

Не рекомендуется проливать воду. Подобное могло обернуться совершением большой ошибки. После проведенной уборки в доме не стоит выливать воду. А еще нельзя резко ставить чашку или стакан на стол.

Что можно делать 16 апреля.

По традиции, в указанную дату старались задобрить Водяного. К примеру, рыбаки лили масло в воду, чтобы был большой улов. А еще в воду бросали кашу и хлеб.

Согласно приметам, северный ветер указывает на дождливые дни. Если же идет дождь, то неустойчивая погода сохранится до конца весны.

