Народный календарь. Почему 19 апреля нельзя срезать ветки яблони

19 апреля православные чтут память архиепископа Евтихия Константинопольского, жившего в VI веке, и мученика Иеремия, погибшего за веру в III веке. В народе эту дату прозвали Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.
Считалось, что в этот день зацветают яблони, поэтому необходимо уважить дерево: поклониться ему и подпереть ветки, чтобы яблоня выдержала будущий урожай. Особенным лакомством в этот день считались моченые яблоки.
В старину верили, что в эту дату нельзя срезать ветки яблони, чтобы не навлечь на себя любовную потерю. Считалось, что если рядом с незамужней девушкой с яблони упадет цветок, то ее ожидает встреча с будущим мужем. На Евтихия Тихого также было принято печь пироги с яблоками и горохом.
Приметы погоды:
День тихий и безветренный — жди урожая яровых.
Если паук сидит в углу, завернувшись в паутину, то этой ночью придут заморозки.
Много паутины в воздухе летает — лето будет жарким.
Ласточки еще не прилетели с холодных краев — зима будет холодной.
Именины отмечают: Павел, Петр, Яков, Евтихий, Иван, Григорий.