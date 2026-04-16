Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему 19 апреля нельзя срезать ветки яблони

19 апреля православные чтут память архиепископа Евтихия Константинопольского, жившего в VI веке, и мученика Иеремия, погибшего за веру в III веке. В народе эту дату прозвали Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.

Считалось, что в этот день зацветают яблони, поэтому необходимо уважить дерево: поклониться ему и подпереть ветки, чтобы яблоня выдержала будущий урожай. Особенным лакомством в этот день считались моченые яблоки.

В старину верили, что в эту дату нельзя срезать ветки яблони, чтобы не навлечь на себя любовную потерю. Считалось, что если рядом с незамужней девушкой с яблони упадет цветок, то ее ожидает встреча с будущим мужем. На Евтихия Тихого также было принято печь пироги с яблоками и горохом.

Приметы погоды:

День тихий и безветренный — жди урожая яровых.

Если паук сидит в углу, завернувшись в паутину, то этой ночью придут заморозки.

Много паутины в воздухе летает — лето будет жарким.

Ласточки еще не прилетели с холодных краев — зима будет холодной.

Именины отмечают: Павел, Петр, Яков, Евтихий, Иван, Григорий.