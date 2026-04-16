«Мамочка! Как хочется скорее разгромить этих вшивых фашистских бандитов»

Истории мужества и фронтового быта, горькие признания, сделанные на пороге смерти, и мгновения надежды — от первых дней Великой Отечественной войны до победного шествия в сторону Берлина. В Государственном историческом музее представили масштабную мультимедийную выставку «Письма огненных лет. Семейный архив». Для экспозиции было отобрано более тысячи посланий, в которых отражены мысли, чувства и переживания простых солдат и командиров, их родных и близких. «Известия» побывали на открытии экспозиции и публикуют отрывки некоторых из них.
— Здравствуй, дорогая мама! Вот уже 20 дней как на передовой, гоняем фашистов из угла в угол, он (враг. — Ред.) несет большие потери прямо на глазах. Бои идут упорные, горячие. Большое облегчение, что погода стала похолодней. Только что кончилась атака, вышибли его с переправы, много взяли пленных. В общем, большие трусы, очень боятся штурма и окружения. Пятый день идет артиллерийская перестрелка, день и ночь, над головой вой, свист и разрывы. Наш фронт очень организован и четок, несмотря на передовую. Каждый день горячая пища и всё прочее, что полагается ежедневно перед обедом. Наша победа — это факт.
Письмо пограничника войск НКВД Михаила Муромцева матери. 4 августа 1941 г.
— Дорогая моя дочь Татьяна, это письмо ты будешь читать тогда, когда я перестану существовать. Пишу я его в канун того дня, когда я должен уехать из Ленинграда на трудный, опасный фронт. По совести говоря, я верю, что меня убьют, но здесь умереть так легко, что я решил (что мне необходимо) написать тебе это письмо.
Я всегда старался от тебя ничего не скрывать и тебя не обманывать. Есть, однако, одна вещь, на которую у меня не хватило ни мужества, ни решимости тебе сознаться. Тут я пошел на обман, щадя твою детскую головку, стараясь отсрочить тот день, когда ты узнаешь об отце правду. Пока не было войны, это было не трудно сделать, но сейчас мостик, отделяющий нашу жизнь от смерти, стал настолько ненадежным, что я боюсь, что смерть застанет меня врасплох и ты узнаешь то, что я хочу тебе сказать, не от меня, а от других. А правду ты можешь знать только от меня да от мамы.
Жизнь столкнула меня с другим человеком — Наташей. Я любил твою мать, но новое чувство к этой девушке захлестнуло меня, и я решил, что я должен уйти от вас: от тебя, дорогая Танюша, и от своей Люси. Это было тяжело. Мне хочется эти годы предать забвению, чтобы не терзать душу в тяжелые часы своего нынешнего раздумья. Но ведь это самое главное, о чем я хотел тебе написать, и я, не щадя и не оправдывая себя, скажу тебе, Таня: твой отец поступил бессердечно со своей Люсей, он ушел от вас, потому что захотел нового счастья, новой весны, новых радостей. Да, я поступил так, у меня не хватило сил и решимости пожертвовать своими желаниями ради дорогого и верного друга моего — твоей матери — ради беспомощного ребенка 6−7 лет — девочки Тани, которую я любил и люблю беспредельно.
Письмо Алексея Муравьева дочери Татьяне. 18 августа 1941 г.
— Дорогие мои родные, любимые Мамчик и сыночки. Сегодня получил ваше письмо и постараюсь на него ответить. Мамчик! Ты мне пишешь относительно теплых вещей, думаешь, что я здесь замерзаю? Нет, Мамчик! Наш советский народ свою Красную армию одевает отлично. Нашей армии насчет обеспечения может позавидовать любая капиталистическая армия мира. Насчет материальной обеспеченности у нас дело обстоит отлично.
Мамчик! Вчера я получил письмо от наших, то есть от моей мамы. Она жива и здорова. Все они живут хорошо. Мамчик! Ты пишешь, что тебя облисполком обеспечил топливом, я этому очень рад. В этом я и не сомневался. Наша партия и правительство всегда проявляют сталинскую заботу о семьях военнослужащих. У нас уже чувствуются признаки весны, днем уже течет с крыш, в валенках ходить становится сыро. Правда, у нас в обуви недостатка нет, нас обувают, одевают и кормят хорошо. Вшивым гансам есть в чем нам позавидовать.
Ты, наверное, уже читала, что наши части заняли Дорогобуж, а ведь это очень близко к Смоленску, это истоки нашего славного Днепра. В Дорогобуже захвачено громадное количество военных трофеев. Мамочка! Как хочется скорее разгромить этих грязных, вшивых, полуразложившихся фашистских бандитов. Под Ленинградом разгромлена и уничтожена XVI фашистская армия. Подробностей пока у нас здесь нет. Мамчик, родная. Пиши мне почаще хотя бы самые коротенькие письма, даже хотя бы открытки. Знаешь, как приятно получить твое письмо и прочитать его под грохот канонады.
Письмо Николая Докучаева семье. 25 февраля 1942 г.
— Здравствуй, Женечка! Я очень рад, что ты получила мою первую посылку. Жаль, что сейчас почта не принимает посылок, а то я бы тебе и Светику прислал бы и печень, и солдатских сухарей, которых сам есть не могу. Я сейчас живу в доме, где вместе с мамой живут девочка 7 лет, Аллочка, и ее братик Эдя, 1 год и 6 месяцев. Папы у них нет. Когда немцы под натиском Красной армии убегали, они расстреляли здесь, в совхозе Ущицы, 18 человек мужчин и юных мальчиков, в том числе и папу Аллочки и Эди. Девочка понимает, что папы у нее нет, что он умер, а Эдя этого не понимает и понять не хочет, и несколько раз в день спрашивает свою маму: «Где папа? Когда же папа придет и посадит Эдю на колени?» Бедный Эдя! Нет у него больше папы!
Письмо майора артиллерийской технической службы Виктора Жабо дочери Евгении. 7 апреля 1942 г.
— Родный мой! Ты очень далеко от меня, но сердцем и мыслями я всегда с тобой. Никакое расстояние, ничто и никто не может нас разлучить. Думаю о тебе постоянно и чувствую, знаю: и ты думаешь там, далеко, обо мне. Я не буду получать больше от тебя писем, но я буду читать и перечитывать те, которые ты мне прислал уже раньше, и буду думать, думать и думать о тебе, мысленно говорить с тобой.
Милый! Не волнуйся обо мне, будь спокоен. У меня всё хорошо. В райкоме всё в порядке. Работаю по-прежнему инструктором по агитации и пропаганде. Работы очень много, но это и хорошо: в работе легче переносить разлуку. Поступила в школу снайперов, комиссия признала меня годной к службе в армии. Буду учиться по вечерам. Кончить школу должна в ноябре, осенью, но я буду очень стараться и, когда ты приедешь, обязательно сдам досрочно, чтобы уже в новый год пойти вместе с тобой. Ведь ты теперь возьмешь меня с собой, правда?
Письмо Павлу Качуевскому от его жены Натальи Качуевской. 1942 г.
— Привет из Чехословакии! Здравствуйте, дорогие мои! И снова праздник на нашей улице, мы вышли из боев на равнине Чехословакии. Сейчас встали на заслуженный отдых, а надо сказать, что бригада прогремела по всему фронту, даже фрицы и те узнали о штурмовиках. Нашу часть представили к наименованию «гвардейской», ходатайствует сам фронт. Так что мы сейчас гремим!!! Наступит скоро радостное время, когда мы водрузим Знамя Победы над Берлином, вернемся к вам и вместе будем строить нашу жизнь, чтобы жить еще лучше, чем до войны.
Письмо Александра Океанова родителям. 5 декабря 1944 г.