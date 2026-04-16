«Мамочка! Как хочется скорее разгромить этих вшивых фашистских бандитов»

— Здравствуй, Женечка! Я очень рад, что ты получила мою первую посылку. Жаль, что сейчас почта не принимает посылок, а то я бы тебе и Светику прислал бы и печень, и солдатских сухарей, которых сам есть не могу. Я сейчас живу в доме, где вместе с мамой живут девочка 7 лет, Аллочка, и ее братик Эдя, 1 год и 6 месяцев. Папы у них нет. Когда немцы под натиском Красной армии убегали, они расстреляли здесь, в совхозе Ущицы, 18 человек мужчин и юных мальчиков, в том числе и папу Аллочки и Эди. Девочка понимает, что папы у нее нет, что он умер, а Эдя этого не понимает и понять не хочет, и несколько раз в день спрашивает свою маму: «Где папа? Когда же папа придет и посадит Эдю на колени?» Бедный Эдя! Нет у него больше папы!