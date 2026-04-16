«Я с радостью получу российский паспорт»

Самые искренние мелодии появляются в трудные моменты, говорит звезда итальянской эстрады Аль Бано. А главной наградой музыкант называет то, что спустя многие годы публика продолжает петь его песни. Исполнитель хита Felicità не раз давал концерты в России и снова выступит в Москве 18 апреля. О том, как клан Челентано дал старт его карьере, почему он готов получить российский паспорт, какие песни поет в ванной комнате, а также об отчислениях (роялти) за песни бывшей жене, файлах Эпштейна и «подушке безопасности» — Аль Бано рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».
— В 1965 году, после победы в конкурсе «Новые голоса», организованном Адриано Челентано, вы начали выступать у него на разогреве. А затем он предложил вам контракт со своим лейблом Clan Celentano. Контракт уже закончен. Но можно ли сказать, что вы до сих пор — один из клана Челентано?
— Встреча с Адриано Челентано стала фундаментом моей карьеры. Контракт с Clan Celentano закончился много лет назад. Но уважение и благодарность Адриано остаются навсегда. Некоторые встречи оставляют след на всю жизнь. Знакомство с кланом Челентано как раз из таких судьбоносных. Нас связывает история и необыкновенная эпоха итальянской песенной музыки. Могу сказать, нас объединяет свобода в творчестве. Каждый пошел своим путем, но с той же страстью.
— Кто для вас является ориентиром в творчестве, в музыке — композитор, артист или, возможно, кто-то другой?
— Для меня ориентирами были великие мастера итальянской мелодии и оперы: композиторы Верди, Масканьи, Пуччини. Конечно, гениальный тенор Энрико Карузо. А еще Доменико Модуньо, ставший знаменитым, спев Volare. За эту песню он получил Гран-при «Сан-Ремо», а потом два «Грэмми». Но также меня очень вдохновляла народная музыка моей родной Апулии. Она во многом напоминает мне блюз.
— Что должно произойти, чтобы родилась красивая песня, — стресс, любовь, отчаяние, радость?
— Музыка вдруг возникает, когда меньше всего этого ожидаешь: во время прогулки, работы, размышлений о жизни. Красивая песня приходит к тебе, когда душа открыта. Стимулом может быть радость, любовь, нахлынувшие чувства. А бывает песня рождается из боли. Часто самые искренние мелодии появляются в трудные моменты.
— Когда вы исполняете песни, текст к которым написала ваша бывшая жена Ромина Пауэр, вы платите ей авторское вознаграждение?
— Безусловно. Роялти — это серьезный и справедливый вопрос. Ромина Пауэр — автор важных текстов песен. Она продолжает получать то, что заслуживает и положено ей. Это уважение к ее творчеству. Механизм распределения авторских отчислений сложен, но работает он хорошо.
— У вас есть разные награды и регалии. Какой из них вы больше всего гордитесь?
— Я горжусь всеми полученными наградами, но величайшей наградой остается та, которую я получил от жизни. Когда спустя столько лет люди продолжают петь твои песни — это дороже любого трофея.
— Одна из заповедей Библии — «Не сотвори себе кумира». Как вы понимаете ее? И что делать, если для многих своих поклонников вы — идол?
— Это значит не подменять истинные ценности человеческими фигурами. Я не стремлюсь быть кумиром — я хочу быть певцом, который делится эмоциями. Кумир — это нечто опасное. Прежде всего артист должен оставаться человеком.
— А как вы относитесь к тому, что вскрылись архивы Эпштейна и репутация в том числе многих признанных артистов теперь скомпрометирована?
— Когда на поверхность выходят скрытые факты, особенно важно внести ясность. Прозрачность необходима, тем более если речь идет о людях, находящихся в центре общественного внимания. Однако некоторые размышления о происходящем я предпочитаю оставить при себе.
— Популярная музыка развивается, меняется. Артисты пробуют себя в новых стилях и направлениях. Не хотите нарастить свою фан-базу союзом с модной молодежью?
— Я всегда открыт к сотрудничеству — при условии высокого качества и бережного отношения к мелодии. У меня уже был опыт работы с молодыми артистами, и я намерен продолжать в этом направлении. Музыка должна находить отклик у людей разных поколений, объединять самых разных людей. Но артист не должен идти вслед за публикой — он призван вести ее за собой. Следуя лишь моде, легко утратить собственную индивидуальность. Я же предпочитаю оставаться верным своему голосу.
— А за пределами сцены, скажем, в душе вы петь любите? Какие мелодии можно услышать из вашей ванной комнаты?
— В душе я пою всё подряд: народные песни, оперные арии, новые мелодии, которые только приходят в голову. Голос нужно тренировать каждый день! Даже в душе (смеется).
— В прошлом году вы приезжали на Петербургский международный экономический форум. Что вас привлекает в серьезном политическом событии?
— Экономический форум — это место встречи культур, идей и взглядов на будущее. Я верю в диалог между народами. Если меня снова пригласят, я с удовольствием приеду в Петербург.
— Вы часто бываете в России с концертами, даже говорили, что мечтаете выступить на Красной площади. А российский паспорт получить хотели бы по примеру некоторых ваших зарубежных коллег?
— Я по-настоящему ощущаю себя итальянцем, однако испытываю искреннюю симпатию к России. Если когда-нибудь поступит подобное предложение, я приму его с радостью. В моей жизни уже был подобный опыт — я имел честь получить паспорт за особые заслуги перед албанским народом из рук президента Бамира Топи.
Что касается мечты выступить на Красной площади, это символическое место, наполненное историей и энергией. Петь там — значит петь в сердце России и мира, тем более в этот особый исторический момент.
— Как вы относитесь к попыткам отменить русскую культуру на Западе?
— Я не верю в отмену культуры. Она объединяет, а не разделяет. Музыка Чайковского или литература Достоевского принадлежат всему человечеству. Их нельзя стереть.
— В России на концертах артистов в зале часто есть поклонники с национальным флагом. А есть ли у итальянцев такая традиция?
— Эта традиция у нас не столь сильна, как в России, но она, безусловно, существует. Каждый раз, когда я замечаю в зале итальянский флаг, меня переполняют эмоции, волнение. Для меня он — символ идентичности, чувства принадлежности и искренней привязанности.
— В Италии проходили XXV зимние Олимпийские игры. Вы интересовались соревнованиями?
— Я с большим интересом следил за подготовкой к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине. Более того, мне выпала честь стать одним из факелоносцев и пронести олимпийский огонь по улицам Флоренции. Спорт для меня — тоже универсальный язык, способный объединять людей. У меня нет особых предпочтений среди зимних дисциплин, но я искренне люблю спорт, который сближает и вдохновляет.
— А еще вы увлекаетесь виноделием. У вашей семьи есть виноградники в Апулии, а в своем поместье Tenute Al Bano Carrisi вы производите вино. Как возник этот бизнес? Можно ли считать доход от виноградников своего рода «подушкой безопасности» на случай ухода со сцены?
— Tenute Al Bano Carrisi появилась из любви к земле, на которой я вырос, и из обещания, данного отцу, когда я решил уехать в Милан. Вино для меня — это культура, традиция и семья. Это вовсе не «подушка безопасности» — скорее наоборот… до сих пор певец Аль Бано поддерживает фермера Альбано Карризи! (улыбается).
— В молодости вы работали поваром. Какое бы блюдо приготовили, если в гости к вам приехал корреспондент «Известий»?
— (Смеется.) Я бы приготовил спагетти «а-ля Аль Бано», дополнив их хорошим вином из моих виноделен. Мои гости уверяют, что я отличный повар. Ведь гостеприимство, как и музыка, должно идти от сердца.