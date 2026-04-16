И снова Silver Night: как хит перестройки возглавил мировой топ Shazam

— На новом альбоме много номеров, где он именно поет, а не читает рэп. Поэтому песни «Ласкового мая» в его «исполнении» звучат так правдоподобно. Все-таки популярная музыка, хоть из России, хоть из США, зачастую базируется на одних и тех же гармониях, интонациях. Да и в целом к ретрозвучанию нас современные исполнители давно приучили. Канье не исключение. Достаточно сказать, что в одном из своих главных альбомов «808s & Heartbreak» он активно использует аналоговый синтезатор Roland TR-808, популярный в начале 80-х. Похожую технику мы слышим и в отечественной перестроечной поп-музыке. Так что при всей кажущейся абсурдности самого сочетания Канье и «Ласкового мая» здесь есть весьма неочевидные пересечения, — заключил эксперт.