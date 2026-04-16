И снова Silver Night: как хит перестройки возглавил мировой топ Shazam

Сгенерированный нейросетью ремикс песни «Седая ночь» группы «Ласковый май» стал мировым хитом. Трек Silver Night, который силами искусственного интеллекта зазвучал на английском в исполнении Канье Уэста, возглавил топ-200 чарта Shazam. Позади остались Тейлор Свифт, Джастин Бибер и Бруно Марс. Кто создал нейросетевой хит и почему он залетел — в материале «Известий».
Как «Седая ночь» возглавила мировой чарт.
В отечественной массовой культуре 2023 год прошел под знаком тренда на 1980-е и 1990-е. Тогда на экранах прогремело «Слово пацана». Вслед за этим курс на ностальгию взяла мода. А на музыкальных стримингах многократно выросли прослушивания песен времен перестройки. Спустя 35 лет после релиза на пике популярности оказалась «Седая ночь» Юрия Шатунова.
Сегодня же она звучит с новой мощью — песня внезапно стала мировым хитом, правда, не оригинальная ее версия, а англоязычная, полностью сгенерированная искусственным интеллектом. Трек Silver Night исполнен голосом Канье Уэста — тоже силами ИИ. Нейрохит сначала завирусился в соцсетях, а потом возглавил топ-200 мирового Shazam и оставил позади Тейлор Свифт, Джастина Бибера, Бруно Марса. Даже самого — настоящего Канье Уэста (его первое упоминание в чарте сейчас лишь на 107-м месте).
Автор кавера — 36-летний блогер из Ижевска, который работает под псевдонимом August Septemberov. В его вселенной Снуп Догг уже спел знакомые строки «В нашем доме поселился замечательный сосед», Тейлор Свифт — «Владимирский централ», Билли Айлиш — «Прекрасное далеко», Эминем — «Мою игру» Басты. Результаты своего творчества умелец публикует в соцсетях, используя в качестве видеоряда кадры с концертов, из клипов и фильмов с участием звезд. У роликов от нескольких сотен тысяч до миллионов просмотров. У «Седой ночи» — больше 3 млн только на одной из страниц блогера. Музыку он накинул на кадры с концерта Канье Уэста, где рэпер выступал, стоя на огромной полусфере в виде земного шара.
— Мог бы я когда-то подумать, что выведу «Ласковый май» на первое место в мировом Shazam? — удивляется сам автор в беседе с «Известиями». — Идея взять за основу «Седую ночь» давно вертелась у меня в голове. Это хит, который популярен среди всех поколений. А потом мне стали попадаться видео со свежего концерта Канье Уэста. Решил попробовать совместить это, и понеслось.
Идея в том, чтобы смешать эпохи, стили и жанры. По словам автора, на создание готового продукта может уйти от нескольких часов до каких-то минут. Хотя, если цель на результат, то доработка занимает намного больше времени.
— Самое сложное в работе с ИИ — это сортировка и полировка результата. Это может занять от нескольких часов до нескольких недель. Подходящий стиль и голос, который я готов опубликовать, я искал примерно месяц, — поделился создатель хита.
Кроме того, отмечает он, англоязычный текст нужно составить таким образом, чтобы он был музыкальным, попадал в бит, а рифмы звучали. Поэтому в его версии, например, ночь не gray (седая/серая), а silver (серебряная).
Успех любого завирусившегося явления, будь то картинка, трек или видео, — это совокупность нескольких факторов, объясняет музыковед, член Союза композиторов России Сергей Уваров.
— Это должно быть достаточно неожиданно, может, даже чуточку абсурдно, но по сути очень просто и рассчитано на самую массовую аудиторию — своего рода попадание в коллективное бессознательное, — сказал он «Известиям». — «Седая ночь» соответствует всем параметрам. В данном случае интерес подогревают еще скандалы вокруг Канье и хайп в связи с его новым альбомом и туром.
Кроме того, Уваров обращает внимание на то, что в своей «настоящей» музыке Уэст активно использует мотивы соула, семплы из записей прошлого века.
— На новом альбоме много номеров, где он именно поет, а не читает рэп. Поэтому песни «Ласкового мая» в его «исполнении» звучат так правдоподобно. Все-таки популярная музыка, хоть из России, хоть из США, зачастую базируется на одних и тех же гармониях, интонациях. Да и в целом к ретрозвучанию нас современные исполнители давно приучили. Канье не исключение. Достаточно сказать, что в одном из своих главных альбомов «808s & Heartbreak» он активно использует аналоговый синтезатор Roland TR-808, популярный в начале 80-х. Похожую технику мы слышим и в отечественной перестроечной поп-музыке. Так что при всей кажущейся абсурдности самого сочетания Канье и «Ласкового мая» здесь есть весьма неочевидные пересечения, — заключил эксперт.
Фанаты Канье Уэста тоже решили, что в его репертуар Silver Night органично вписывается, и теперь заваливают его официальную страницу в соцсети комментариями с требованиями спеть «Седую ночь». Рэпер на предложение пока никак не отреагировал, как и на сам трек. Зато автор Silver Night получил лайк с официальной страницы Юрия Шатунова. В конце концов, свою миссию он видит в том, чтобы объединить поколения и страны и подарить музыке прошлых десятилетий вторую жизнь.