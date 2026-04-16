Кунг-фу банда: Джеки Чан на экране, Artik&Asti — на сцене

Кулинарная комедия со звездой сериала «Перевал Дятлова» Александром Метёлкиным. Главный герой Петя — застенчивый, но гениальный повар в скромном московском ресторане. Его заслуги всё время присваивает себе наглый коллега и друг Рома. Жизнь Пети меняется, когда ему помогает поверить в себя ожившая игрушка из детства по имени Петрушка, которую озвучил Гарик Харламов. Режиссер Павел Воронин, известный по комедии «Мужские правила моего деда» с Романом Мадяновым, в своей новой работе тонко балансирует между волшебством и реальностью, рассказывая историю о внутренних страхах и смелости заявить о себе этому миру.