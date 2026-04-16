Кунг-фу банда: Джеки Чан на экране, Artik&Asti — на сцене

Кино.
«Петрушка», 6+
Режиссер: Павел Воронин. В ролях: Александр Метёлкин, Никита Кологривый, Стася Милославская, Людмила Артемьева, Гарик Харламов, Виктор Логинов.
Кулинарная комедия со звездой сериала «Перевал Дятлова» Александром Метёлкиным. Главный герой Петя — застенчивый, но гениальный повар в скромном московском ресторане. Его заслуги всё время присваивает себе наглый коллега и друг Рома. Жизнь Пети меняется, когда ему помогает поверить в себя ожившая игрушка из детства по имени Петрушка, которую озвучил Гарик Харламов. Режиссер Павел Воронин, известный по комедии «Мужские правила моего деда» с Романом Мадяновым, в своей новой работе тонко балансирует между волшебством и реальностью, рассказывая историю о внутренних страхах и смелости заявить о себе этому миру.
В прокате с 16 апреля.
«Гуру», 18+
Режиссер: Ян Гозлан. В ролях: Пьер Нинэ, Марион Барбо, Антони Бажон, Кристоф Монтене, Джонатан Тернбулл.
Французский психологический триллер режиссера «Черного ящика» Яна Гозлана со звездой «Графа Монте‑Кристо» Пьером Нинэ. Фильм погружает в закрытую вселенную современного коучинга, где харизматичный лидер обещает своим последователям безусловную любовь, железную дисциплину и путь к истинному «я». Но за ослепительной улыбкой и вдохновляющими речами скрывается опасный манипулятор, чьи методы заставляют усомниться в реальности. Чтобы достоверно сыграть роль, Пьер Нинэ в течение нескольких месяцев изучал выступления реальных мировых звезд мотивации, включая Энтони Роббинса.
В прокате с 16 апреля.
«Операция “Панда”. Дикая миссия», 16+
Режиссер: Дерек Хуэй. В ролях: Джеки Чан, Ма Ли, Цяо Шань, Кэ Да, Пань Биньлун.
Продолжение экшн‑комедии 2024 года с Джеки Чаном в главной роли, где он играет самого себя. По сюжету мастер боевых искусств и защитник животных вступает в отчаянную схватку с наемниками, чтобы защитить уникальную панду Сюсю. Случайный поворот судьбы забрасывает героев в сердце непроходимых джунглей к загадочному первобытному племени. Символично, что сам Джеки Чан — давний поклонник панд и опекун двух медведей. Помимо актерской карьеры, он занимается их популяризацией во всем мире.
В прокате с 16 апреля.
Театр.
«МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так», 12+
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Сергей Федюшкин, Александр Бабик, Александр Матросов, Анна Кармакова, Юлия Чуракова, Павел Левкин, Никита Смольянинов.
Остроумная пародия на знаменитый бродвейский мюзикл, в которой зрители становятся свидетелями самой хаотичной закулисной подготовки в истории театра. Шеф провинциального завода решает сделать жене сюрприз и заказывает местному режиссеру постановку ее любимого мюзикла — Mamma Mia! Труппа вдохновенно берется за работу, но вскоре выясняется, что у спонсора весьма оригинальные взгляды на искусство. Кроме того, в день премьеры всё идет наперекосяк: ведущая актриса попадает в больницу, и ее заменяет неумелая дебютантка, текст и музыку приходится менять на лету, а для тещи мецената срочно вводят новую роль. Спектакль превращается в веселую неразбериху, где импровизация — единственный шанс спасти шоу.
14−17 апреля в 19:00,18 апреля в 14:00, 17:00 и 20:00,19 апреля в 14:00 и 17:00, театр «Маска».
«Лягушки», 16+
Режиссер: Василиос Самуркас. В ролях: Олег Курлов, Игорь Назаренко, Евгений Гомоной, Василиос Самуркас, Алексей Веретин, Диана Егорова, Александра Кульбарисова.
Комедии Аристофана редко появляются на российской сцене, а эта постановка — попытка взглянуть на античный текст глазами современного греческого режиссера Василиоса Самуркаса. Разочарованный упадком афинского театра, бог Дионис решает возродить настоящие «драматические игры». Поскольку великих авторов среди живых не осталось, он вместе с рабом Ксанфием отправляется в опасный путь в царство Аида, чтобы найти там лучшего поэта и вернуть его на землю. Авторы спектакля задаются вопросом: есть ли сегодня творцы, сравнимые с Эсхилом или Пушкиным, и осталось ли место истинной поэзии в нашем мире?
16 и 17 апреля, 19:00, Московский Губернский театр.
Музеи.
«Мнимое разделение», 0+
Выставка художницы Надежды Прадес посвящена исследованию темы сепарации и поиска опоры в сообществе. Экспозиция выстраивается вокруг «ночи» — метафоры внешних обстоятельств и напряженной социальной среды. «Ночь» задает состояние дезориентации и разобщенности, однако не трактуется как враждебная или предопределяющая сила. «Огни» — люди, события и связи — становятся ориентирами и точками опоры, смещая фокус с переживания сепарации на возможность близости, взаимодействия и сообщества.
До 31 мая, с 11:00 до 21:00, Дом 10.ТЕНГРАН.
Концерты.
Artik&Asti, 12+
Группа, выступающая в обновленном составе с солисткой Seville, представит масштабное мультимедийное шоу, где основной акцент сделан на сложную сценографию, световые эффекты и видеопроекции. Программа вечера объединит в себе как новые релизы коллектива, так и их главные хиты прошлых лет — «Гармония», «Кукла», «Та, что делает больно» и другие. Среди ожидаемых гостей шоу — Джиган и Niletto, с которыми артистка исполнит суперхит «Худи».
18 апреля, 19:00, Live Арена.
«Хиты мировых мюзиклов», 6+
Программа вечера объединит лучшие фрагменты из завоевавших весь мир мюзиклов꞉ «Призрак оперы», «Кабаре», «Кошки», «Чикаго», «Mamma Mia», «Шахматы», «Нотр‑Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Король лев», «Привидение», «Красавица и Чудовище», «Зорро». В этот день вместе с оркестром «Русская Филармония» на сцену выйдут солисты Наталия Быстрова, Юлия Чуракова, Эдвард Хачарян, Дмитрий Ермак, а также специальный гость — Арсен Мукенди.
16 апреля, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал.
Фестивали.
«ОКТАВА‑8. Технологии творчества», 6+
Творческий кластер «Октава» на выходные превратится в живую лабораторию креативных индустрий. В программе — встречи с писателями и издателями, мастер‑классы по нейросетям, анимации и робототехнике, 3D‑моделирование и цифровое производство, выступления экспертов о том, как технологии меняют креативную экономику, запись подкастов и интерактивные игровые зоны. Среди спикеров фестиваля — писательница Гузель Яхина. Музыкальный хедлайнер — певица ANIKV. На территории также развернутся выставки и мультимедийные проекты Музея станка, зона кастомизации, блогерская площадка, маркет локальных брендов и гастрономические поп‑апы.
25 апреля с 12:00 до 22:00, кластер «Октава», г. Тула.