Определились все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

В среду «Бавария» со счетом 4:3 обыграла мадридский «Реал» в ответном четвертьфинальном матче. Первая встреча также завершилась победой команды из Мюнхена (2:1). Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ обыграл английский «Ливерпуль» (2:0) в ответной четвертьфинальной игре, первый матч завершился с таким же счетом в пользу французской команды. Первая встреча противостояния между ПСЖ и «Баварией» состоится 28 апреля в Париже, ответная — 6 мая в Мюнхене.